Ex-voorzitter VVD Henry Keizer (58) onverwachts overleden

In 1983 werd hij actief voor de VVD. Hij leidde de partij van 2014 tot 2017. Bij zijn verkiezing verklaarde Keizer dat het toekomstbestendig maken van de VVD een belangrijk aandachtspunt zou zijn. Ook gaf hij aan van integriteit een speerpunt te maken.

Strafrechtelijk onderzoek

Keizer was voorzitter van de Raad van Bestuur van uitvaartbedrijf de Facultatieve Groep. Door de overname daarvan raakte hij in opspraak en legde hij in 2017 het voorzitterschap van de VVD neer 'om de partij niet verder in diskrediet te brengen'.

Er liep een strafrechtelijk onderzoek tegen hem op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte.