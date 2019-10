Instanties faalden in zaak Howick en Lili: vooral geruzie over wie welke rol had

De Inspectie deed onderzoek naar de ontsnapping van de twee, de nacht voordat ze het land zouden worden uitgezet naar Armenië. Alles wat mis kon gaan, ging ook mis, is de conclusie.

Toch toestemming

Een jaar geleden was Nederland in de ban van asielkinderen Howick en Lili. Maandenlang was er gestreden door instanties en burgers om de kinderen in Nederland te houden.

De kinderen die al ruim tien jaar in Nederland woonden, kregen vlak voordat ze op het vliegtuig naar hun moeder in Armenië zouden worden gezet, toch nog toestemming van toenmalig staatssecretaris Mark Harbers om hier te blijven. Op dat moment waren Howick en Lili nog spoorloos; ze meldden zich enkele uren later.