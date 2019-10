Coalitie Den Haag klapt om corruptie-affaire wethouders

Hart voor Den Haag-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar reageert: "Wij zijn zwaar teleurgesteld in het feit dat onze coalitiepartners de stekker uit het college hebben getrokken. Wij wilden graag verder met deze samenwerking. Nu de VVD, D’66 en GroenLinks dat niet willen is één ding is zeker; wij gaan door én wij komen terug! Sterker en strijdbaarder dan ooit."

'Dit voelt als een politieke afrekening'

Dubbelaar: "Dit voelt als een politieke afrekening. Want ik kan niet anders concluderen dan dat een aantal partijen alvast op de stoel van de rechter is gaan zitten. In Nederland is iedereen onschuldig, totdat het tegendeel is bewezen. Wij hebben vertrouwen in Richard en Rachid."