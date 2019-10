Vuurwapen gevonden in Haagse corruptiezaak, wethouders verhoord

In het Haagse corruptieonderzoek naar twee wethouders en meerdere ondernemers, is een vuurwapen met munitie in beslag genomen. Dat lag bij een van de ondernemers thuis. De twee wethouders zijn verhoord, maar niet aangehouden.

Het wapen met munitie is in beslag genomen, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is beslag gelegd op een groot aantal gegevens. Zowel schriftelijke documenten als computerbestanden, aldus het Openbaar Ministerie. De ondernemer is aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. De andere verdachten zijn niet aangehouden. Crisisoverleg Onder de verdachten zijn ook twee wethouders: Richard de Mos en Rachid Guernaoui van de partij Groep de Mos. Ze worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Ze zijn vandaag gehoord maar niet aangehouden. Het Haagse college gaat de wethouders verzoeken om tijdelijk terug te treden. Crisisoverleg Op het stadhuis in Den Haag is vanmiddag crisisoverleg geweest met de fractievoorzitters van alle partijen. Het college stelt 'geschrokken te zijn van de gebeurtenissen'. Oppositiepartijen reageren geschokt. "Het lijkt Napels aan de Noordzee wel", zegt de SGP. "Dit is het begin van het einde van de coalitie", valt te horen uit de mond van de Haagse fractie van de Partij voor de Dieren.