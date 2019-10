Haagse politiek geschokt: 'Het lijkt wel Napels aan de Noordzee'

Verklaring van de wethouders De Mos en Guernaoui:

“Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet. We herkennen ons niet in de verdachtmakingen, maar willen dit onderzoek niet frustreren door na dit persbericht verdere mededelingen te doen. We onthouden ons daarom verder van commentaar”, aldus De Mos en Guernaoui die stellen diep geraakt en volledig uit het veld geslagen te zijn.

Inmiddels heeft de burgemeester de beide wethouders gevraagd om tijdelijk niet te werken. Daar geven onze wethouders, met pijn in het hart, gehoor aan. Want het liefst gaan zij meteen weer voor onze prachtstad aan de slag."