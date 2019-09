Online date eindigt in nachtmerrie voor Eindhovenaar: zwaar mishandeld

Een afspraak via een datingapp is voor een 35-jarige man uit Eindhoven rampzalig geëindigd. Hij had met een man afgesproken in een park maar werd bij aankomst opgewacht door twee mannen en zwaar mishandeld.

De date van de man had een locatie doorgestuurd voor de afspraak: een park bij de Laagveen in Dongen. Toen de man daar aankwam, werd hij door een langslopende man aangesproken, meldt het Brabants Dagblad. Wachten op date De Eindhovenaar vertelde aan de man dat hij wachtte op zijn date. Al snel kwam er een tweede man op hem afgelopen.Die sloeg het slachtoffer meerdere keren met een stok. Ook werd de man beroofd van zijn autosleutels en telefoon. Daarna gingen de twee ervandoor. De mishandelde man zocht hulp bij een omwonende. Die alarmeerde direct de politie en de ambulance. De man heeft aangifte gedaan. Volgens de politie zijn de daders rond de twintig jaar.