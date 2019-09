Minister Wiebes op vingers getikt na niet dragen gordel: 'Onverantwoord'

Belooft beterschap

Minister Wiebes bevestigt dit en belooft beterschap. "Ik heb beloofd aan de minister dat ik me voortaan aan de wet houd. Die geldt voor iedereen. Ook voor mij." Maar helemaal uitsluiten dat hij niet nog een keer de fout in gaat, kan hij niet. Hij zou misschien nog weleens 'een keertje stout' zijn.

Op de vraag waarom hij de gordel niet om deed, kwam hij niet veel verder dan: ''Tja... geen idee eigenlijk."

Ongelukkige uitspraken

Om het goed te maken, gaat Wiebes de boete die hij zou krijgen als hij betrapt zou zijn geweest door de politie, doneren aan Veilig Verkeer Nederland. Het gaat om 140 euro.

Het is niet de eerste keer dat Wiebes een 'ongelukkige uitspraak' deed. In mei sprak hij bij een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen van een bevinkje.

Premier: 'Ik vergeet gordel ook weleens'

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie gaf premier Rutte eerlijk toe ook weleens zijn gordel op de achterbank te vergeten. "Ik dacht vandaag dus wel even, hey dat moet ik vanaf nu wél doen."

De premier heeft zijn 'zonde' niet opgebiecht bij verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen: "Die toorn wil ik niet over me heen krijgen."