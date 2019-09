Aanpak stikstofcrisis: Iinkse partijen blij, coalitie erkent noodzaak

Waarom hebben we een stikstofcrisis?

Jarenlang was in Nederland de regel: we mogen bouwen, vliegen, varen en vee houden, als we de uitstoot van stikstof maar op een later moment op één of andere manier compenseren. Te veel stikstof kan er toe leiden dat planten- en insectensoorten verdwijnen.

Maar in mei dit jaar bepaalde de hoogste rechter van ons land dat die compensatieregel té vaag is. Er moet niet later, maar nu minder stikstof worden uitgestoten bij die natuurgebieden. Sindsdien liggen duizenden projecten stil, omdat die allemaal opnieuw beoordeeld moeten worden. Het gaat om huizenbouwprojecten, maar ook de aanleg van wegen, het onderhoud van dijken en spoorwegovergangen.