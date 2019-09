Nog geen boetes boerkaverbod, wél meer agressie tegen moslima's

Na tien jaar felle discussie is op 1 augustus de 'wet op gezichtsbedekkende kleding' ingevoerd, in de volksmond ook wel het boerkaverbod genoemd. Het dragen van een boerka of nikab in het openbaar vervoer, in overheidsgebouwen en ziekenhuizen is sindsdien verboden.

Incidenten

Tot nu toe zijn er 35 meldingen van nikabdraagsters in het openbaar vervoer geweest, meldt een woordvoerder namens alle ov-bedrijven. "In twee gevallen moest de politie ingeschakeld worden." Er zijn nog geen boetes uitgedeeld. "De incidenten maakten veel los qua aandacht. Vooral op sociale media."

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft 'voor zover bekend nul meldingen over incidenten', meldt een woordvoerder.

VVD: zet boa's in

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de uitvoering van de wet. Vooral regeringspartijen CDA en VVD hebben harde kritiek op minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De VVD wil dat boa's worden ingezet om het boerkaverbod te handhaven. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma vindt dat 'logisch' en wil een motie indienen. "Boa’s hebben al taken rond veiligheid en zitten vaak bijvoorbeeld ook al op die trein, daar past naleving van dit verbod dan ook prima bij", zegt Wiersma.

Ook CDA-Kamerlid Harry van der Molen is kritisch op de manier waarop de wet is ingevoerd: "Organisaties weten niet wat ze ermee aan moeten. Het moet beter."