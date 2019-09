Advies aan kabinet: minder veeteelt, maximumsnelheid omlaag

Waarom die paniek over stikstof?

Hij lijkt bijna uit de lucht te vallen, de stikstofcrisis in politiek Den Haag. Maar dat is niet helemaal waar.

Jarenlang maakten we in Nederland gebruik van de zogenoemde PAS, Programma Aanpak Stikstof, om de stikstofuitstoot van verschillende projecten in de buurt van natuurgebieden te berekenen.

Europese regels schreven namelijk voor dat er niet te veel stikstof mocht worden uitgestoten in de buurt van natuurgebieden. Dat betekende in de praktijk dat het (ver)bouwen van huizen, het verbreden van wegen of het uitbreiden van landbouwbedrijven daar vrijwel onmogelijk werd.

Dus werd er in Den Haag een list bedacht. Dat was de PAS. Met de PAS konden al die projecten toch doorgaan, zo lang er maar plannen waren om de stikstofuitstoot die daarbij vrijkwam ooit te compenseren.

Maar in mei bepaalde de hoogste rechter van ons land, de Raad van State, dat die compensatieregel niet deugde. Er moest méér zekerheid worden gegeven dat projecten echt niet slecht zouden zijn voor de natuur.

Door die uitspraak kwamen ruim 18.000 projecten door het hele land stil te liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huizenbouwprojecten, maar ook om de aanleg en verbreding van wegen, het onderhouden van dijken en spoorwegovergangen en allerlei defensieprojecten.