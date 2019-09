VVD zet omstreden Kamerlid Van Haga uit fractie

'Gechanteerd'

Van Haga zegt in een reactie dat hij gechanteerd werd door huurders: "De fractietop van de VVD wist hier van. Ik heb gezegd dat ik gechanteerd werd. De fractie heeft een afweging gemaakt en dat besluit betreur ik erg. Politiek is hard, maar iedereen maakt zijn afweging."

Volgens Klaas Dijkhoff is dit 'de passende reactie op wat er is gebeurd.' "Met de gevolgen moeten we dealen", zegt Dijkhoff.

Meerdere keren in opspraak

Het is niet de eerste keer dat de VVD'er in opspraak kwam. Zo bleek Van Haga in 2017 de huurregels te hebben overtreden. Hij bezit via verschillende bv's meer dan honderd panden in Amsterdam en Haarlem. In een aantal van zijn panden woonden te veel huurders.

Een VVD-commissie bepaalde vorig jaar dat hij moest stoppen als ondernemer of dat hij anders zijn Kamerlidmaatschap moest neerleggen. Hij koos toen voor het eerste.

Met drank achter het stuur

Afgelopen zomer ging het weer mis: Van Haga werd betrapt op rijden met te veel drank op. Hij liep op de snelweg A4 tegen de lamp bij een controle.