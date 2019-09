'VVD-Kamerlid Van Haga opnieuw over de schreef'

Eerder in opspraak

Van Haga raakte al eerder in opspraak. Zo bleek hij in 2017 de huurregels in Amsterdam te hebben overtreden. Hij bezit via verschillende bv's meer dan honderd panden in Amsterdam en Haarlem. In een aantal van zijn panden woonden te veel huurders. Na een intern onderzoek concludeerde de VVD dat hij kon aanblijven als Kamerlid, maar zich niet langer direct met zijn bedrijf moest bemoeien.

Deze zomer liep het Kamerlid nog eens tegen de lamp wegens rijden onder invloed.

De VVD wil vooralsnog nog niet op de kwestie reageren, laat een woordvoerder weten. De fractie praat morgen over de kwestie.