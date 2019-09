Tabaksfabrikant benadert Kamerlid GroenLinks voor baan: 'Zo brutaal'

Register

Frans van Drimmelen vindt dat geen goed idee. Hij is directeur van Dröge & van Drimmelen, één van de bekendste lobbybedrijven van ons land. "Volgens mij moet je dit niet gaan vastleggen in een register. Het is aan het Kamerlid om te bepalen met welk bedrijf hij wel of geen contact heeft. Als je dit gaat vastleggen, waar ligt dan de grens? Wat mag wel en wat niet?"

Volgens Van Drimmelen is het aan de orde van de dag dat politici benaderd worden door bedrijven of organisaties waar zij in het dagelijks leven beleid over bedenken. Het is ook niet verboden om Kamerleden te werven voor een nieuwe baan.

Overstappen

"Je ziet het ook regelmatig gebeuren dat politici overstappen. Dat komt omdat politici goede contacten hebben en weten hoe de processen lopen. Andersom komt het ook voor: lobbyisten die de politiek ingaan."

Wel vindt hij de werkwijze van tabaksfabrikant Imperial Tabacco raar. In Nederland zijn lobbycontacten tussen de tabaksindustrie en de politiek, zoals ministeries en Kamerleden, ongewenst.

Van Drimmelen: "Dit is vragen om moeilijkheden. De recruiter is lukraak politici gaan benaderen en dat voor een baan in een industrie die heel gevoelig ligt. In Den Haag zijn veel politici fel tegen roken. Een beetje naïef ook om het op deze manier te doen."