Toeslagenaffaire: topambtenaren gaven illegale fraudejacht ruim baan

Geen onderzoek

De staatssecretaris wil ook wachten op een onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar alle 170 CAF-zaken. De ADR heeft echter juist uitdrukkelijk laten weten géén onderzoek te willen doen naar personen, zoals de Kamer eerder uitdrukkelijk had gevraagd. De namen en de rol van de topambtenaren zijn naar boven gekomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur (wob). Dit verzoek van Trouw en RTL Nieuws is op 26 juli is ingediend. Alle documenten liggen inmiddels op tafel.

Hoewel de rol van topambtenaren dankzij het papieren spoor helder is, wil Snel de Kamer hier voorlopig nog niet over informeren. "Omdat dit de nodige inspanningen vergt, zal het vermoedelijk nog enige tijd vergen voordat ik de documenten aan uw Kamer kan verstrekken."

Niet duidelijk is of de voorganger van Snel, de huidige minister Eric Wiebes (Economische Zaken) door de ambtelijke top destijds is geïnformeerd over het illegaal handelen.