'Pak het straffen van ex-kankerpatiënten door verzekeraars aan'

Verandering

De patiëntorganisaties zijn al jaren in gesprek met het Verbond van Verzekeraars, maar zonder resultaat. Ze willen ook dat de politiek in actie gaat komen. De politiek moet met een wetswijziging komen waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op 'het recht vergeten te worden' en dus met een schone lei kunnen beginnen.

D66: minister kom in actie

D66 steunt de oproep en wil dat minister Wopke Hoekstra dit zo snel mogelijk gaat regelen. "Gelukkig genezen steeds meer mensen van kanker. Maar de gevolgen van de ziekte voel je altijd", stelt Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66.

"Het is ongelooflijk zuur als je bijvoorbeeld geen huis kunt kopen omdat je je niet kan verzekeren. Minister Hoekstra moet hier snel mee aan de slag gaan . Zo helpen we mensen op weg in de periode na hun ziekte."