De methode-Rutte: trucjes, complimenten, en wéér een nieuw verhaal

Vragen ontmantelen

Ook typisch Ruttiaans? Vragen ontmantelen en opdelen in stukjes, zegt Van Grieken. "Dan paait hij zijn tegenstander met woorden als: 'interessante vraag'. 'Ik hoor dit, maar ook dat'. Daarna weet hij vervolgens de regie te voeren."

Andere eigenschap: complimenten geven. Ook daar is de premier niet vies van.

Buigzame premier

Politiek verslaggever Fons Lambie zag ook zo nu en dan ook een buigzame premier. Vooral richting oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Zo gaf de premier gehoor aan hun sterke wens om meer geld voor de leraren uit te trekken. "Hij buigt dan een beetje mee. Een beetje."

Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Lambie: "Daar is steun nodig van GroenLinks of PvdA en dat zie je: zij zoeken de samenwerking, de coalitie - Rutte voorop - steekt de hand uit. Door de partijen nu wat in de Tweede Kamer te gunnen, heeft het kabinet daar later weer profijt van."