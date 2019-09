Minister Grapperhaus en premier Rutte willen speciale drugsbrigade

Zorgen om georganiseerde criminaliteit

Veel politieke partijen uitten hun zorgen over de toenemende georganiseerde criminaliteit. Wilders vroeg zich tijdens de Algemene Beschouwingen af of de regering nog wel de baas is in dit land. De PVV-leider suggereert dat de macht is overgenomen door de georganiseerde misdaad, waarin Marokkaanse bendes een belangrijke rol spelen.

Rutte ontkende dit, maar hij heeft wel het gevoel dat er opnieuw een grens is overschreden. "De tegenstander maakt het ons niet makkelijk. We zijn er dag in dag uit mee bezig."