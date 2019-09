Kabinet kijkt naar extraatje voor basisschoolleraren in 2020

De lerarensalarissen domineerden twee dagen lang de Algemene Beschouwingen, het debat over de kabinetsplannen van volgend jaar. De wens voor meer geld, komt van de linkse oppositiepartijen.

Asscher: Belangrijke doorbraak

"De aanpak van het lerarentekort is topprioriteit. We zijn er nog niet", erkent ook premier Mark Rutte. Daarom gaat hij kijken of er volgend jaar meer geld vrijgemaakt kan worden. Het is nog niet bekend om hoeveel het zou gaan. "Maar ik noem geen bedragen. Ik wil incidenteel geld vrijmaken om knelpunten op te lossen."

PvdA-leider Lodewijk Asscher waardeert de erkenning van de premier dat er extra geld nodig is. Dit is 'een belangrijke doorbraak', zegt de PvdA-leider. Ook Jesse Klaver is in zijn nopjes: 'dit is winst voor het debat.'

Vak aantrekkelijk maken

De linkse partijen vinden dat het kabinet, nu het een relatief goede tijd is, moet aangrijpen om de salarissen te verhogen en daarmee het vak aantrekkelijk te maken en zo op termijn het lerarentekort terug te dringen.

GroenLinks en PvdA kunnen wat van de regeringspartijen vragen omdat de coalitie in de Eerste Kamer haar meerderheid kwijt is. De twee partijen kunnen de regering aan een meerderheid brengen in de Eerste Kamer.