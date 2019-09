Premier Rutte: ook burger die pilletje slikt, helpt drugscriminaliteit

Bendes

Wilders vroeg zich af of de regering nog wel de baas is in dit land. De PVV-leider suggereert dat de macht is overgenomen door de georganiseerde misdaad, waarin Marokkaanse bendes een belangrijke rol spelen.

Rutte ontkende dit, maar hij heeft wel het gevoel dat er opnieuw een grens is overschreden. "De tegenstander maakt het ons niet makkelijk. We zijn er dag in dag uit mee bezig."

'Nul ervaring met drugs'

Rutte vindt dat ook burgers een rol spelen bij het aanpakken van de drugscriminaliteit. Volgens hem begint het probleem bij mensen die een pilletje of jointje nemen op een feestje.

"Dat is allemaal onderdeel van de drugsketen."

Gisteren hadden Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jesse Klaver (GroenLinks) ook al een discussie over drugs. Gert-Jan Segers deed een oproep tot zelfreflectie bij Jesse Klaver.

Voor een partij die voorstander is van gezond leven is GroenLinks wel erg makkelijk als het gaat om drugs, vindt Segers. Klaver deed daarbij een ontboezeming: hij heeft nul ervaring met drugs 'en is daarmee de totale loser in zijn partij'.

Zorgen over de criminaliteit

Veel politieke partijen uitten hun zorgen over de toenemende georganiseerde criminaliteit. Rutte ging niet in op verzoeken om extra geld beschikbaar te stellen voor politie en justitie. "Je lost dit probleem niet op met een extra pot geld."

De premier stelt dat er al wordt geïnvesteerd in de politie, en wil geen extra geld toezeggen.