Minister wil door met kroongetuigen: 'We brengen daarmee de misdaad slagen toe'

Na de moord op Derk Wiersum, advocaat van een kroongetuige, beraadt justitieminister Ferd Grapperhaus zich verder over stappen. Hij had vanochtend overleg met het Openbaar Ministerie en de deken van de Nederlandse orde van advocaten.

"De aanleiding is vreselijk maar het was een heel goed gesprek", zegt de minister. "Veel strafrechtadvocaten hebben door de moord nu angstgevoelens. Dat is kwalijk."

Speciaal team

Er is een speciaal team samengesteld onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om de beveiliging van onder meer advocaten te 'intensiveren'.

Wat dat concreet inhoudt, wil de minister in verband met de veiligheid niet zeggen. Grapperhaus herhaalde zijn woorden van gisteren. Hij noemt de aanslag een 'vreselijke tragedie' en een 'aanslag op de rechtsstaat.'