Kamer voert inhoudelijk en kalm debat, toch nog extra geld voor leraren?

De linkse oppositie reageerde soms wat verbaasd over deze opstelling van de regeringspartijen. Lambie: "Een totale koerswijziging is het niet, maar het is interessant om te zien hoe VVD en CDA druk bezig zijn met hun verhaal, hun koers voor de komende tijd."

Geld voor leraren?

De linkse partijen kwamen met een gezamenlijke tegenbegroting. "GroenLinks en PvdA profileren zich beide als potentiële steun voor het kabinet in de Eerste Kamer. Daar is de coalitie haar meerderheid kwijt. Het kabinet heeft de steun van PvdA of GroenLinks nodig in die Eerste Kamer. Interessant is om te zien of die partijen nog iets aan de plannen kunnen veranderen."

GroenLinks en PvdA dringen allebei aan op extra geld voor lerarensalarissen. "De verwachting is dat de coalitie op de een of andere manier aan de wens van de linkse partijen tegemoet komt", zegt Lambie.