Krijgen de leraren extra geld? Coalitie houdt optie open

PvdA-leider Lodewijk Asscher daagde de VVD en het CDA tijdens het debat over de begroting van volgend jaar uit om de oppositie te steunen in hun wens om extra geld uit te trekken voor het lerarentekort in het onderwijs.

VVD'er Klaas Dijkhoff vraagt zich af of extra geld het probleem wel oplost, maar is bereid naar het voorstel te kijken.

Poging om tegemoet te komen

De coalitie benadrukt wel dat er al veel extra geld is uitgetrokken voor het onderwijs. Het CDA stelt: "Er is mogelijk wel ruimte voor de leraren in het speciaal voortgezet onderwijs wat extra's te doen. Ik doe een poging u tegemoet te komen", zei hun fractievoorzitter Pieter Heerma.

Coalitiepartij D66 vindt dat het kabinet meer moet doen aan het lerarentekort. Als de minister zegt dat er meer geld nodig is, dan valt daar volgens de partij 'absoluut over te praten.'