Grappig, te nonchalant of tikkeltje nerveus: zo scoren de fractieleiders

Thierry Baudet (Forum voor Democratie): 'Moeite in het debat'

"Baudet opent met een mooie schets van zijn ideale Nederland, maar wordt al snel onderbroken met een scherpe vraag van Kuzu. Dat is typerend voor Baudet: hij speecht als de beste, maar heeft het moeilijk in het debat. Dat zie je en dat hoor je. Na kritische vragen van Klaver over mogelijke fraude binnen Baudets partij moet hij lang nadenken over zijn antwoorden, spreekt hij trager en begint hij over het spreekgestoelte te hangen. Zodra Baudet weer op stoom komt en zijn eigen visie voor Nederland kan schetsen, is hij gelijk een stuk overtuigender."