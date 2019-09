Segers en Klaver clashen over drugs en doen bekentenis: nog nooit gebruikt

"We doen er vaak wat lacherig en grappig over. Maar met het gebruik van drugs houd je een industrie tot aan Zuid-Amerika in stand, dus dat is niet prima", zei CU-leider Gert-Jan Segers tijdens het grote debat over de begroting van volgend jaar.

Zelf niet aan de drugs

GroenLinks-leider Jesse Klaver, die naar eigen zeggen helemaal geen ervaring heeft met drugs 'en daarmee de totale loser is in zijn partij', zegt dat het 'prima is' als je een lijntje coke snuift in het weekend en daar niemand kwaad mee doet. "Maar besef je wel dat je daarmee een industrie in stand houdt."