CDA en ChristenUnie: parlementair onderzoek naar falende overheidsinstanties

Dat voorstel doen de fractievoorzitters Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie) vandaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen. De problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid raken volgens de fractievoorzitters van het CDA en de ChristenUnie het vertrouwen van de burger in de overheid.

Onbereikbaar en weinig behulpzaam

"Als je de affaires bij organisaties als Belastingdienst, UWV en CBR ziet, dan zie je steeds dezelfde problemen: chaos, vaak gedoe met ICT en problemen met het uitvoeren van door de politiek bedachte regels. In de Troonrede stond een duidelijke oproep: de dienstverlening van de overheid moet veel beter", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

Speciale onderzoekscommissie

"Een parlementair onderzoek is niet zo uitgebreid als een parlementaire enquête", vervolgt Lambie. "Er worden geen mensen onder ede gehoord, maar er wordt wel een speciale onderzoekscommissie ingesteld. Interessant is dat die commissie vast ook zal kijken naar wat de rol van het kabinet en de Tweede Kamer is, want uiteindelijk komen veel regels en financiering van dergelijke organisaties uit Den Haag."