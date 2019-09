Prinsjesdagdebat begint met moord advocaat: 'Zeer verontrustend'

Het grote debat over de Prinsjesdagplannen staat bij aanvang in het teken van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Premier Rutte noemt het 'zeer verontrustend'. Minister Ferd Grapperhaus zal later op de dag in de Tweede Kamer een verklaring afgeven.

PVV-leider Geert Wilders, die de Algemene Beschouwingen aftrapte, condoleerde de nabestaanden en collega's van de 44-jarige advocaat die op straat werd doodgeschoten. Wilders kreeg bijval uit alle hoeken van de Kamer. Zeer verontrustende berichten Premier Rutte zei voor aanvang van het debat in een eerste reactie: 'dit zijn zeer verontrustende berichten'. "Politie en Openbaar Ministerie zijn volop bezig om dit te onderzoeken", vervolgde premier Rutte. Bescherming krijgen Geert Wilders sprak de hoop uit dat andere familieleden van kroongetuigen als Nabil B. en collega-advocaten "de bescherming krijgen die ze nodig hebben in dit moeilijke vak". Hij "wil dit niet politiek maken", maar bracht daarmee wel de vraag onder woorden of de liquidatie van advocaat Wiersum niet voorkomen had kunnen worden. Meer partijen in de Kamer hebben twijfels over de beveiliging van de raadsman en de familie van B., van wie eerder al een broer werd vermoord. Verontrustend Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt de liquidatie 'verontrustend'. Fractieleider Rob Jetten van D66 heeft veel vragen. De D66'er wil dat er nog tijdens de Algemene Beschouwingen over gesproken kan worden. Extra capaciteit SP-leider Lilian Marijnissen is erg geschrokken van de moord op de advocaat. Ze denkt dat het in het debat van de komende twee dagen ook zal gaan over extra capaciteit bij de politie: meer agenten en rechercheurs. Lees ook: Geschokte reacties na moord op advocaat: 'Kundige collega, maar bovenal echtgenoot en vader'