De belangrijkste maatregelen uit de Miljoenennota en de gevolgen voor jouw portemonnee

Cultuur

Volgend jaar moet definitief worden besloten over financiering en organisatie van kunst en cultuur in die vier jaar. In deze nieuwe 'cultuurstelsel'-periode moeten er in ieder geval ruimere mogelijkheden komen voor meer kunstvormen dan nu, zodat een breder en gevarieerder publiek kan worden bereikt. Voor dat streven wordt komend jaar al ongeveer 29 miljoen uitgetrokken.