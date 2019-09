Voorwoord Miljoenennota uitgelekt: 'Nederlandse economie robuust, maar er is ook onzekerheid'

Om te zorgen dat mensen ook echt in de portemonnee merken dat het goed gaat, trekt het kabinet volgend jaar drie miljard euro extra uit om de lasten van huishoudens, en met name werkenden, te verlichten. "Ook trekken we extra geld uit voor meer betaalbare woningen, jeugdzorg, defensie en het versneld afbouwen van de gaswinning", aldus Hoekstra.

Inkomenscijfers

Eerder lekte via RTL Nieuws al uit dat het bedrijfsleven een deel van de rekening betaalt. Ook neemt het kabinet genoegen met een kleiner overschot van 0,3 procent. In de augustusraming ging het Centraal Planbureau nog uit van een overschot van 0,5 procent. Dit scheelt 1,6 miljard.

Hoekstra eindigt zijn inleiding door er fijntjes op te wijzen dat belastinggeld niet van de politiek is, maar wordt opgehoest door alle Nederlanders: "Door daar zorgvuldig mee om te gaan en te blijven investeren in onze toekomst, werken we niet alleen aan de welvaart van Nederland nu, maar ook aan die van volgende generaties."

De Miljoenennota wordt op Prinsjesdag, op de derde dinsdag van september, openbaar gemaakt. Voor het weekend wordt die ook met de Tweede Kamer gedeeld.