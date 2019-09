Minister Blok is 'designated survivor' op Prinsjesdag

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is aangewezen als 'designated survivor'. Blok is op Prinsjesdag op bezoek in het Europees Parlement in Straatsburg.

Het kabinet houdt op Prinsjesdag voor het eerst een minister achter de hand om het land te besturen als er een aanslag of een ramp plaatsvindt. De zogeheten designated survivor verblijft op een andere plek. Netflixserie D66 kwam met het idee naar aanleiding van de populaire Netflixserie met dezelfde naam. De term designated survivor of 'aangewezen overlever' werd populair door de gelijknamige Amerikaanse televisieserie. Daarin komen vrijwel de hele Amerikaanse regering en het Congres om door een terroristische aanslag. Lees ook: Nederland krijgt 'designated survivor' voor noodsituaties Vorig jaar kondigde Rutte al aan dat er mogelijk voortaan zo'n 'designated survivor' zou zijn. Maar op Prinsjesdag maakte toen nog het voltallige kabinet zijn opwachting in de Ridderzaal. Niet in aanmerking Staatssecretarissen komen voor de verantwoordelijke taak niet in aanmerking. Het staatsrecht wil nu eenmaal dat het een minister wordt, zo liet het ministerie van Algemene Zaken weten. Het ministerie laat weten dat de minister van Buitenlandse Zaken vaker niet in Nederland is op Prinsjesdag.