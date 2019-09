Kabinet stopt in 2022 met gaswinning in Groningen

Er is wel één uitzondering: in een heel koude winter moet alsnog een beroep kunnen worden gedaan op gas uit Groningen. Dat is een noodvoorziening die tot 2026 zal blijven gelden.

Volgend jaar zal er al minder dan 12 miljard kubieke meter gas worden gewonnen, een niveau dat het Staatstoezicht op de Mijnen eerder bestempelde als 'veilig'. Volgens eerdere voorspellingen zou volgend jaar nog 16 miljard kubieke meter gewonnen worden. Dit jaar wordt ruim 21 miljard kubieke meter gewonnen.

Afhankelijk

Er is al lange tijd discussie over het sneller dichtdraaien van de gaskraan. Tot voor kort had leverancier Gasunie steeds gezegd dat jaarlijks zo'n 15 miljard kubieke meter gas nodig was om alle binnen- en buitenlandse huizen die afhankelijk zijn van Gronings gas, van dat gas te voorzien.

Ongeveer 15 miljoen huishoudens in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland maken gebruik van gas uit Groningen. In Duitsland zijn de afgelopen tijd in hoog tempo huizen en leidingen geschikt gemaakt voor een ander type gas.

Sneller dan gepland

Al voor de zomer suggereerde Wiebes dat de afbouw van Gronings gas wellicht toch sneller zou kunnen dan tot nu toe bekend.

De inzet van stikstof speelt daarbij een 'sleutelrol', schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. Met stikstof kan gas dat uit het buitenland wordt geïmporteerd en dat niet geschikt is voor Nederlandse leidingen, toch gebruiksklaar worden gemaakt.

"De capaciteit van die speciale stikstofcentrales is uitgebreid", vertelt woordvoerder Michiel Bal van GasUnie. "Die kunnen nu voor de volle 100 procent gas uit andere landen geschikt maken voor gebruik en daar plukken we nu de vruchten van."

Ook worden grootverbruikers uit de industrie, zoals AkzoNobel, per 2022 afgesloten van het gas. Wiebes schrijft dat hij daarvoor een wet in voorbereiding heeft.

Kosten

Vorig jaar bleek dat het dichtdraaien van de gaskraan de komende jaren 1,9 miljard euro gaat kosten. Doordat de gaswinning nu sneller omlaag gaat, loopt de Staat volgend jaar 400 miljoen extra aan geplande inkomsten mis, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer.