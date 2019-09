De Wilders-files: waarom geheime stukken over bemoeienis OM explosief zijn

Wat betekent dit voor het hoger beroep?

Dat is nu nog onduidelijk. Tot dusver heeft het Hof steeds gezegd dat pas bij einduitspraak over alle aspecten van de strafzaak zal worden geoordeeld. Dat betekent dat op 11 oktober, de dag waarop de uitspraak gepland staat, ook een beslissing moet worden genomen of het OM nog wel ontvankelijk is. Immers, er is 'onjuiste voorlichting' aan rechters gegeven. Daar kan de zaak op stranden.

Dat geldt ook voor de ambtelijke en politieke bemoeienis met de zaak. Het Hof heeft tot dusver laten doorschemeren over alle aspecten van de zaak te willen oordelen, vanwege het grote maatschappelijk belang van de zaak: de inhoud.

Inhoudelijk is de verdediging van Wilders enorm gebaat bij de OM-stukken die nu op tafel komen. Veel van wat advocaat Knoops de afgelopen jaren inbracht, blijkt te worden gesteund door de eigen experts van het OM. Daarmee is de vraag of wel is voldaan aan de vaste criteria om een strafzaak te beginnen, en dus of de besluitvorming binnen het OM zorgvuldig was. Wilders zegt van niet, en stelt dat sprake is van willekeur.