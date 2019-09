Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders

De PVV-leider wijst erop dat de beïnvloeding door de ambtenaren daadwerkelijk gevolgen had. In het ambtsbericht van het College van procureurs-generaal werd namelijk niets gezegd over het 'dat gaan we regelen', zoals Wilders in maart 2014 zei bij de 'minder, minder'-uitspraken. De topambtenaren drongen er bij het OM op aan dit Wilders wel ten laste te leggen, omdat dat juridisch sterker was. Dit punt werd december 2014 inderdaad opgenomen in de dagvaarding.

'Grapperhaus niet open geweest'

PvdA-Kamerlid Attje Kuijken zegt dat 'opnieuw de schijn van politieke bemoeienis' met het proces-Wilders ontstaat, terwijl iedere vorm van overleg juist steeds was ontkend: "Ik wil uitleg van minister Grapperhaus over wat er is besproken met het OM en ook weten waarom de minister hier niet eerder open over is geweest."

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen: "Als ik dit lees, vind ik dat ambtenaren van het ministerie te veel 'meedenken' met de inhoud van de zaak. Ik vind dat merkwaardig. Het OM is geen buitendienst van het ministerie, maar een deel van onze magistratuur. Het lijkt erop dat het departement heel veel controle wil hebben. Dat past in het beeld dat ambtenaren koste wat het kost proberen hun bewindspersoon uit de wind te houden."