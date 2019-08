VVD: 'Geen hond voor mensen die dier gebruiken als vechtmachine'

Drama

Dit drama laat volgens VVD-Kamerlid Weverling weer pijnlijk zien dat sommige honden levensgevaarlijk zijn.

"Ze worden eigenlijk alleen maar gefokt om te vechten. Er wordt al langer gesproken over een houd- of een fokverbod. Ik twijfel of dat werkt. Ik vraag me af hoe een politieagent verschillende rassen en kruisingen uit elkaar kan houden."