Kabinet in gympies en spijkerbroek weer aan de slag: 'Hoop werk te verrichten'

Komende begroting

Het is aan minister Wopke Hoekstra, gekleed in blauw Superdry T-Shirt, om die puzzel voor de komende begroting te leggen. "We zijn al een hele tijd bezig met de begroting voor komend jaar", zegt hij.

Hoekstra is positief gestemd en voorzichtig optimistisch als het gaat om de vooruitzichten voor de Nederlandse economie. "We praten met elkaar waarin we de komende tijd gaan investeren en hoe we de lastenverlichting vorm gaan geven. Het is puzzel met heel veel stukjes en met heel veel invalshoeken."