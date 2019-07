Staatssecretaris door stof, belooft schadevergoeding gedupeerden toeslagenaffaire

"Wat er is gebeurd, kan niet," zegt Menno Snel. "De menselijke maat is uit het oog verloren."

Snel tegemoetkomen

Volgens de staatssecretaris leed de Belastingdienst aan tunnelvisie. En is er te lang van uitgegaan dat de toeslagen terecht waren stopgezet. Nu duidelijk is dat dit meestal niet het geval was, wil de staatssecretaris ouders die onrecht is aangedaan snel tegemoet te komen.