Kamer eist snelle compensatie voor gedupeerde ouders toeslagaffaire

In de nasleep van de Bulgarenfraude in 2013 voerde de Belastingdienst strengere controles uit naar mogelijke fraude. Een jaar later raakten honderden ouders hun kinderopvangtoeslag kwijt.

Onterecht, zo is inmiddels duidelijk. In 2015 concludeerde de Belastingdienst intern al dat er weinig grond was voor het stopzetten van de toeslagen. Toch gingen procedures tegen de ouders door.

Wegpoetsen

"Er kan een foutje worden gemaakt," zegt Leijten tijdens een debat in de Tweede Kamer. "Maar dat je dat vijf jaar probeert weg te poetsen..." Volgens D66 heeft de overheid zich misdragen.

Staatssecretaris Menno Snel moet niet langer wachten en de fout nu meteen rechtzetten, vindt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. "Er moet onmiddellijk begonnen worden met herbeoordeling van de getroffen ouders en een schadevergoeding voor geleden schade."