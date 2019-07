Schiphol mag vanaf 2021 weer beperkt gaan groeien

Nu geldt een maximum van 500.000 vluchten per jaar. Vanaf 2021 mag dat aantal groeien. Vliegtuigen worden stiller en schoner wat minder overlast oplevert. Daarom is er volgens het kabinet ruimte om het aantal vluchten iets te laten groeien.

Hoeveel precies, is nog niet duidelijk.

Op slot

Schiphol zit al jaren op slot. In het regeerakkoord stond al dat de belangrijkste luchthaven van ons land weer mag groeien.

In het akkoord is afgesproken: 'Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten.'

Gevoelig onderwerp

De groei van Schiphol ligt gevoelig in de politiek. Linkse partijen zijn fel tegen uitbreiding. Andere partijen zoals CDA, VVD en PVV zijn voor groei. Volgens het kabinet kan de groei gepaard gaan minder milieuoverlast.

De minister gaat binnenkort in gesprek met omwonenden. Eerder deze week werd duidelijk dat Lelystad Airport later de deuren opent.