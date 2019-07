Kinderporno snel offline halen: minister geeft providers 'knal om de oren'

Hoe krijg je alle kinderporno van het internet? Het is een enorme opgave waarmee minister Ferd Grapperhaus opgezadeld zit. "Het is zeker een enorme ambitie, maar ik ga er alles aan doen", zegt Grapperhaus. "Een internet zonder kinderporno kan ik niet garanderen, maar ik wil over twee jaar het aandeel kinderporno op het internet fors terugdringen."

Forse dwangsommen

Om dat te bereiken, komt de overheid met een nieuwe wet. Daarin wordt bijvoorbeeld geregeld dat het kabinet bedrijven harder gaat aanpakken die een melding van kinderporno niet snel genoeg of zelfs helemaal niet verwerken.

Een toezichthouder moet dat monitoren. Met speciale technieken en software kan die toezichthouder kinderporno ontdekken en bedrijven daarop aanspreken door een melding te geven.