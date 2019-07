Abdellah werd als kind achtergelaten in Marokko: 'Mijn vader zei: 'jij blijft hier'

Wel bekommeren

Een groep arme, oudere mannen die in de woestijn woonde, bleek Abdellahs redding. Zij zorgden ervoor dat hij op het rechte spoor belandde. "Ze leerden mij teksten uit de koran en gaven mij een rustiger leven. Ik kreeg weer een doel, ontmoette goede mensen. Ik zag de zin van het leven weer."

Terug naar Nederland

Op zijn 22ste besloot hij terug te keren naar Nederland. "Ik wilde pedagogiek gaan studeren. Ik zag dat ik in Marokko geen toekomst had, in Nederland wel."

Terug in Nederland is er vooral veel woede. "Ik was heel boos op mijn vader. Maar mijn vader is er altijd van overtuigd geweest dat het goed was om mij naar Marokko te sturen. Hij wilde mij heropvoeden en dacht dat het beter voor mij was. "