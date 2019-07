Nieuwe blunder rond toeslagen brengt Menno Snel verder in 't nauw

Dit blijkt uit stukken in de toeslagenaffaire die staatssecretaris Menno Snel van Financiën zojuist vertrouwelijk naar de Kamer heeft gestuurd. Het is de zoveelste keer dat Snel de Kamer onjuist en onvolledig informeerde. Het opduiken van de stukken brengt Snel politiek verder in het nauw.