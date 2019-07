Mazelenuitbraak Urk: bange ouders, extra vaccinaties paraat

Flink wat animo

Jeugdarts Gerda Koornstra van Zorggroep Oude en Nieuwe Land die de vaccinaties uitvoert, verwacht dat er flink wat animo voor is. "We hebben veel telefoontjes gehad. Ouders zijn toch bezorgd vanwege de mazelenuitbraak. Er is veel behoefte aan informatie."

Vanmiddag is een extra spreekuur waar kinderen vervroegd kunnen worden gevaccineerd: vanaf 6 maanden tot 12 maanden. Normaal krijgen kinderen pas vanaf zo‘n veertien maanden een inenting. Omdat juist jonge baby’s meer kans hebben op complicaties van mazelen, is het advies hen tijdens een uitbraak op tijd te beschermen. Dat is de reden voor deze vervroegde vaccinatie.

Voorraad vaccins klaar

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft zich goed voorbereid. "We weten niet hoeveel mensen er gaan komen, dus we hebben een extra voorraad in de koelkast liggen."