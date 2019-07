Marijnissen in Turkije om SP'er die vastzit: 'Traumatische ervaring'

Hoe gaat het?

Marijnissen heeft het SP-raadslid gisteren voor het eerst ontmoet in het snikhete Antalya. Ze hebben samen gepraat en wat gegeten, vertelt ze. Haar eerste vraag? "Hoe gaat het met je? Dat wilde ik als eerste weten", zegt Marijnissen. "Hij vertelde dat hij vooral heel angstig was. Hij is bang, dit doet echt wat met een mens. Hij kijkt continu met angst om zich heen. Verder hebben we de afgelopen weken doorgelopen."

Traumatisch

Marijnissen vervolgt: "Murat was met zijn vrouw en kinderen op vakantie in Turkije. Ze zaten met elkaar in een restaurant een hapje te eten toen hij opeens door agenten werd opgepakt. Zijn kinderen hebben alles gezien; heel traumatisch."