Advies: meer voorlichting, vaccinatieplicht als uiterste middel

De speciale commissie heeft in opdracht van de overheid onderzoek gedaan, omdat er zorgen zijn over de vaccinatiegraad in ons land. Nederland voldoet niet aan de kritische norm van 95 procent die nodig is voor groepsbescherming.

De commissie heeft een half jaar lang onderzoek gedaan voor het advies dat gevoelig ligt in de politiek.

Code oranje

Volgens de commissie is nu sprake van 'code oranje'. Dat houdt in dat de vaccinatiegraad daalt, maar de ondergrens nog niet is bereikt. De commissie adviseert om in dit scenario in te zetten op betere communicatie en informatievoorziening.