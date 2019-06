Premier Rutte: 'Optreden van Máxima is volledig verdedigbaar'

Koningin Máxima had vrijdag tijdens de G20-top een ontmoeting met de kroonprins van Saoedi-Arabië. De kroonprins van Saoedi-Arabië wordt door de Verenigde Naties gezien als medeverantwoordelijk voor de moord op journalist Jamal Khashoggi.

'Ze doet haar werk'

De ontmoeting leverde veel kritiek op van Tweede Kamerleden maar ook van de VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, Agnes Callamard. Zij vindt dat Máxima het onderwerp Kashoggi had moeten aansnijden.

Maar premier Rutte noemt het optreden van de koningin volstrekt verdedigbaar. "Wat ze doet is haar werk. Zij is speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van het bereikbaar maken van bancaire systemen voor heel veel mensen in de wereld. In dat verband praat ze ook met de inkomensvoorzitters van de G-20, zoals de Duitsers en nu ook Saoedi-Arabië."

Rutte vervolgt: "Het is gebruikelijk dat een speciaal vertegenwoordiger alleen over dat ontwerp praat. Dus niet over andere onderwerpen. Dat hoort zo gevoerd te worden. Dit is volstrekt normaal. Het zou vreemd zijn en tegen de afspraken in als ze andere onderwerpen zou aansnijden."

Wat premier Rutte van alle kritiek vindt? "De kritiek neem ik voor kennisgeving aan."