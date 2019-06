Vrouw ontmoet haar man door sms naar verkeerd nummer: 'Ik heb nu zelfs zijn nier'

Kasey Bergh (59) wilde de manier waarop ze haar 30 jaar jongere Henry had ontmoet, eigenlijk nooit aan de grote klok hangen. Maar dat gebeurde wel nadat een Amerikaans tv-station over haar niertransplantatie berichtte. De donor bleek haar jongere man Henry te zijn.

In het item vroeg de journalist ook hoe Kasey Henry had ontmoet. Het verhaal over hoe de vonk oversprong, is zo bijzonder, dat allerlei internationale media nu over het stel schrijven.

Per ongeluk gesms't

Kasey kwam met Henry in contact nadat ze hem per ongeluk had gesms't. Ze dacht dat ze een collega een berichtje had gestuurd, maar dat bleek dus Henry te zijn. Op dat moment kenden de twee elkaar niet, dus bood Kasey haar excuses aan voor het verzenden van het bericht.