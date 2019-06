Tweede Kamer stemt over pitspoezen: 'Compleet gekke motie'

Frits Wester vervolgt: "Het is hetzelfde dat politici aan het kabinet vragen om een brief te schrijven aan de FIFA dat een voetbal voortaan vierkant moet zijn. Met dit soort onderwerpen moet de politiek zich niet bezighouden. Het is vooral een manier om aandacht te krijgen."

Feministische betutteling

De PVV denkt daar anders over. Die vindt het besluit van de Formule 1-organisator FIA om pitspoezen te verbieden 'feministische betutteling'. "Pitspoezen horen net zoveel bij de Formule 1 als de auto's", licht PVV'er Roy van Aalst toe.

Daarom diende de partij een voorstel in waarin de regering wordt opgedragen een brief te schrijven aan de FIA om het besluit terug te draaien. De PVV moest daarvoor wel een meerderheid krijgen in de Tweede Kamer.