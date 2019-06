Ollongren: interessant idee om op je 16e al te mogen stemmen

De leeftijd waarop je mag stemmen, moet omlaag van 18 naar 16 jaar. Dat zegt een belangrijke adviesraad van de regering. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) noemt het een interessant idee. "We hebben een mooie uitdrukking: jong geleerd is oud gedaan. Daar zit wat in."

Als jongeren op hun zestiende al mogen stemmen, worden ze op lange duur beter bij de politiek betrokken. Dat zegt de opsteller van het advies, de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Volgens de raad is de betrokkenheid van Nederlandse jongeren bij de politiek minder groot dan bij leeftijdgenoten in vergelijkbare landen. Dat kan veranderen door ze al op de middelbare school stemrecht te geven, stelt de ROB. Beter luisteren naar jongeren Politici zullen ook beter naar jongeren luisteren als die stemrecht hebben, denkt de ROB. Oudere generaties hebben nu een groter gewicht en dat kan bij vraagstukken als klimaat en pensioenen een rol spelen. De raad wil 'machtsmisbruik' door ouderen voorkomen. Minister Ollongren moet het advies nog lezen, maar vindt het een 'interessant idee' om jongeren al vanaf 16 jaar te laten stemmen. Ook als er een meerderheid voor zou zijn, is dat niet van vandaag op morgen geregeld. Daarvoor is aanpassing van de grondwet nodig. Dat neemt jaren in beslag. Geen voorstander VVD-fractievoorzitter Dijkhoff is geen voorstander van verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Als je het argument van de raad hanteert, kun je volgens hem de leeftijd waarop je mag stemmen ook nóg vroeger zetten. Ook Dijkhoff moet het rapport nog lezen, maar denkt niet dat het hem op andere gedachten zal brengen. Lees ook: Advies aan kabinet: laat 16-jarige stemmen