Advocaat Volkert van der Graaf: 'OM heeft mij mediaverbod opgelegd'

Van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, mag sinds zijn vervroegde vrijlating in 2014 geen contact met de media hebben.

"Anderhalve week geleden heb ik van het Openbaar Ministerie te horen gekregen dat ook ik niet meer met de media mag praten over mijn cliënt", zegt advocaat Jebbink desgevraagd tegen RTL Nieuws. "Het is absurd dat het Openbaar Ministerie een advocaat zo'n verbod oplegt. Zoiets gebeurt alleen in de Sovjet-Unie of Noord-Korea."

Aanleiding

Aanleiding is volgens Jebbink het dreigement van Van der Graaf om Kamerleden Madeleine van Toorenburg en denktank-directeur Han ten Broeke aan te klagen wegens laster en smaad. De twee politici hadden in een radioprogramma gezegd dat Van der Graaf zich niet aan de voorwaarden van zijn invrijheidstelling zou houden. Van der Graaf deed daarna in mei aangifte. Advocaat Jebbink stuurde daarover een uitgebreid persbericht rond.

"Door mijn cliënt opzettelijk en zonder omhaal als onbetrouwbare regelovertreder publiekelijk neer te zetten en als iemand die de rechtsstatelijke vrijheid misbruikt, plegen zij laster en smaad", lichtte de advocaat de aangifte destijds toe.

Straf voor Van der Graaf

Aan RTL Nieuws vertelt de advocaat dat hij door die aangifte een spreekverbod opgelegd heeft gekregen. "Als ik me daar niet aan houd, kan mijn cliënt daarvoor worden gestraft. En kan mijn cliënt opnieuw de gevangenis in moeten."