GroenLinks-wethouder Diemen opgepakt, spuugde agent in gezicht

Agent in gezicht gespuugd

De politie laat weten dat de man zich hevig verzette en op het politiebureau nog een agent in het gezicht heeft gespuugd. Of het inderdaad om de GroenLinks-wethouder gaat, wil de politie in verband met de privacy niet zeggen.

De gemeente Diemen bevestigt de aanhouding van wethouder Nuijens, laat een woordvoerder weten. "We zijn in kennis gesteld dat de wethouder is aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden, tot die tijd geven wij nog geen commentaar. De burgemeester heeft hem niet op non-actief gesteld, dat is echt te vroeg."