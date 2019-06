VVD pleit voor harde aanpak witwassen, komt met maatregelen

De VVD wil dat er meer wordt gedaan om witwassen tegen te gaan. "Er wordt 20 tot 25 miljard per jaar witgewassen. We zien nog niet eens kans om één procent in beslag te nemen," zegt VVD-kamerlid Roald van der Linde. "Er moet heel veel meer gebeuren." Daarom komt hij met een tienpuntenplan.

Boets voor overtreders moeten omhoog. De bestaande boetes zijn volgens de VVD speldenprikken die slechte partijen te weinig afschrikken. Wie te weinig aandacht besteedt aan tegengaan van witwassen moet in het uiterste geval zijn vergunning kwijtraken. En betrokkenen moeten sneller persoonlijk moeten worden vervolgd. Verder gaan als het aan de VVD ligt ook de straffen voor witwassen omhoog. Lees ook: VVD wil witwassende bankiers veel harder aanpakken Opsporingscapaciteit moet groter Veel financiële instellingen hebben afgelopen tijd fors geïnvesteerd in het tegengaan van witwassen. Bij de grootste drie banken alleen al zijn daar ruim vierduizend mensen fulltime mee bezig. Meldingen van verdachte transacties komen terecht bij de Finance Intelligence Unit, waar volgens Van der Linde maar 63 mensen zijn om alle signalen te verwerken. "Dus we zeggen: zet er flink aantal mensen bij." 'Uitroeien met wortel en tak' Ook minister Hoekstra (Financiën) wil witwaspraktijken ‘met wortel en tak uitroeien’, zo zei hij eerder dit jaar al. Vandaag praat Hoekstra samen met justitieminister Grapperhaus de top van de banken bij over de maatregelen die het kabinet van plan is te nemen. Het is de bedoeling om deze witwasaanpak nog voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen.